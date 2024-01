Start für Jubiläumsjahr Route Industriekultur

Auftakt der Feierlichkeiten wird am 29. Mai sein mit einem Festakt auf dem Welterbe Zollverein in Essen sein. Später soll es noch sogenannte Local-Heroes-Wochen geben. In diesem Rahmen werden einzelne Ankerpunkte - also auch das Aquarius - mit einem Sonderprogramm gefeiert. Die Details dazu sollen noch später bekanntgegeben werden. Am verlängerten Jubiläumswochenende über Fronleichnam wird außerdem die ExtraSchicht gefeiert. Sie verlässt einmalig ihren angestammten Platz Ende Juni und feiert am 1. Juni die Nacht der Industriekultur. Die Route entstand aus der Internationalen Bauausstellung (IBA) Emscher Park. Sie verbindet das industriekulturelle Erbe des Ruhrgebiets auf einem Straßenrundkurs von 400 Kilometern. Alternativ lässt sich die Route auf einem 300 Kilometer langen Rundkurs per Rad erleben. Seit diesem Jahr übernimmt die Ruhr Tourismus GmbH (RTG) die Vermarktung, der Regionalverband organisiert das Netzwerk.