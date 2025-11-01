Navigation

Camera Obscura - Öffnung an Allerheiligen

Veröffentlicht: Samstag, 01.11.2025 08:00

Heute an Allerheiligen (1.11.) haben Geschäfte und Läden geschlossen. Der Tag ist ein stiller Feiertag. Es gibt viele Auflagen, zahlreiche Veranstaltungen sind nicht erlaubt. Museen dürfen dagegen öffnen.

© Achim Meurer

Das gilt auch für die Camera Obscura in der MüGa. Sie macht heute von 10 bis 17 Uhr auf. In der Ausstellung erfahren die Besucher vieles zur Vorgeschichte des Films. Auch das Museumscafé und der Museumsshop sind heute geöffnet. Der Eintritt für die Camera Obscura beträgt 6 Euro für Erwachsene, für Kinder ab 6 Jahren 4,50 Euro. Familientickets kosten 14 Euro.

