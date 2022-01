Camera Obscura öffnet wieder

Am 6. Februar startet außerdem die Wechselausstellung "CameraObscura-BlackBox". Darin zu sehen sind Aufnahmen aus Bochum. 25 Schüler haben sie im Rahmen eines Projekts mit selbstgebauten Camerae Obscurae aufgenommen. Sie haben mit dem Lochkamera-Prinzip unter anderem das Bermuda3Eck, das BergbauMuseum oder das Planetarium aufgenommen. Der jugendliche Blick und die alte Technik haben so ganz besondere Bilder entstehen lassen. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Danach gilt in Verbindung mit der Dauerausstellung der reguläre Eintrittspreis von 4,50 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder.