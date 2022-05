Café schließt Angebotslücke in Raadt

Das Café Raadt befindet sich im neuen Wohnstift an der Parsevalstraße. Das Angebot richtet sich nicht nur an Bewohner und Besucher, sondern auch an Nachbarn und Familien. Man schließe damit eine Lücke im Stadtteil und möchte auch einen Treffpunkt zum Entspannen schaffen, heißt es von der Ategris-Gruppe, zu der Café und EKM gehören. Geöffnet ist das Café montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr, an allen anderen Tagen von 9 bis 17 Uhr.