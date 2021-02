Busse können immer noch nicht fahren

Es bleibt erst mal alles so wie gestern: Busse und Straßenbahnen bleiben in den Depots. Das einzige was fährt, ist die U18 zwischen Mülheim Hauptbahnhof und der Haltestelle "Berliner Platz" in Essen. Wegen des Winterwetters müssen sich Fahrgäste aber auf Probleme einstellen. Aktuell hat die U18 zehn Minuten Verspätung (Stand 9.2., 6.23 Uhr). Im Laufe des Tages wird die Ruhrbahn die Lage immer wieder neu bewerten und entscheiden, ob heute vielleicht doch noch vereinzelt Busse starten können. Das Verkehrsunternehmen weist darauf hin, dass es auch in den nächsten Tagen vermutlich keinen Normalbetrieb von Bus und Bahn geben wird, sondern nur ein stark begrenztes Angebot.

Hier gibt es alle aktuellen Verkehrsinfos der Ruhrbahn.

Zugausfälle und Verspätungen

Probleme gibt es wegen des Winterwetters auch weiterhin im Bahnverkehr. Wer heute ab Mülheim mit dem Zug los muss, sollte auf jeden Fall im Internet seine Verbindung checken. Einige Züge haben Verspätung. Es fallen aber auch viele aus. Das gilt zum Beispiel für die Regionalexpresse 2, 6, 11 und 42 oder die Regionalbahn 42.

Hier geht es zum aktuellen Abfahrtsmonitor der Bahn.