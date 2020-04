Busse fahren ab Montag wieder normal

Auch am Wochenende fahren die Busse fast wie immer. Da gibt es nur morgens einige Änderungen. Alle Fahrtzeiten gibt es zum Beispiel in der App "ZÄPP" oder in der elektronischen Fahrplanauskunft.

Mund und Nase abdecken

Außerdem gilt ab morgen die Maskenpflicht bei uns. Wer mit dem Bus fährt, muss Mund und Nase abdecken - zum Beispiel mit einer Maske oder einem Schal. Die Ruhrbahn empfiehlt, dass sich die Fahrgäste im Bus und an der Haltestelle außerdem gut verteilen.