Busfahrer bewusstlos - Fahrgast greift ein

Der Bus rollte in Schrittgeschwindigkeit weiter. Der junge Mann kam zwar nicht ans Bremspedal, konnte aber ins Steuer greifen und den Bus in der Spur halten. In Absprache mit der Polizei hat der 22-Jährige den Bus dann in eine Seitenstraße gelenkt. Dort setzte sich ein Polizeiauto davor und bremste den Bus bis zum Stillstand ab. Der Busfahrer kam ins Krankenhaus. Verletzt wurde bei dem Manöver laut Polizei niemand. Zur frühen Stunde war der 22-Jährige auch der einzige Fahrgast.