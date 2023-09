Bus und Bahn am Weltkindertag kostenfrei

Dazu zählen Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen sowie Regionalexpresszüge, Regionalbahnen und S-Bahnen in der 2. Klasse. Kinder unter sechs Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen fahren. Weil der Weltkindertag am 24. September groß in Essen gefeiert wird, gilt für den Samstag nochmal ein ähnliches Angebot. Alle Verkehrsmittel der Ruhrbahn dürfen zwischen 10 und 18 Jahren von Unter-15-Jährigen kostenfrei genutzt werden. Züge der Deutschen Bahn sind dann allerdings ausgenommen, heißt es.