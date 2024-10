Bundespolizei kündigt verstärkte Kontrollen an

An diesen Tagen dürfen Reisende und Besucher keine gefährlichen Gegenstände dabei haben. Wer dagegen verstößt, kann z.B. mit Platzverweis, Hausverbot oder Zwangsgeld belegt werden, sagt die Bundespolizei. Grund für die Maßnahme ist, dass es in den letzten Monaten keinen Rückgang bei Gewaltdelikten an den beiden Bahnhöfen gab, heißt es. Immer wieder seien dabei auch Spring- , Butterfly- oder Einhandmesser zum Einsatz gekommen. Solche Waffen dürfen auch unabhängig von der Verbotszone nicht in der Öffentlichkeit getragen werden. Die Maßnahme erleichtert den Polizisten aber Kontrollen und soll auf gewaltbereite Reisende und Besucher Eindruck machen.