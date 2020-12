Bund übernimmt Betreuung der Autobahnen im Ruhrgebiet

Im Ruhrgebiet geht es dabei vor allem darum, viele Brücken neu zu bauen und kaputte Straßen zu sanieren. Das neue Fernstraßen-Bundesamt soll die Planungen absegnen. Die Autobahn GmbH übernimmt ab dem 1. Januar die Verantwortung für die Autobahnen und Fernstraßen in ganz Deutschland.

Ziel: Baustellen besser koordinieren

Damit seien alle Aufgaben zentral in einer Hand gebündelt, heißt es aus der Politik. Sie bezeichnet die Maßnahme als größte Reform in der Geschichte der Autobahn - und erhofft sich dadurch zum Beispiel, dass Baustellen besser koordiniert werden können. In NRW wechseln mehr als 2.000 Mitarbeiter von Straßen.NRW zur Autobahn GmbH.