Bürgerinitiative kämpft weiter um VHS an der Bergstraße

Die Bürgerinitiative "Erhalt unserer VHS in der MüGa" will es wissen: Wie lässt sich der Bürgerentscheid von Oktober endlich umsetzen? Welche Optionen gibt es gegenüber der Verwaltung und der Politik? Das will die Initiative mit interessierten Mülheimern in drei Workshops erarbeiten.

