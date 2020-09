Briefwahlunterlagen bis morgen abschicken

Wer bei der Kommunalwahl per Brief wählt, sollte diesen spätestens morgen (10.9.) verschicken. Nur so ist gewährleistet, dass die Wahlunterlagen rechtzeitig im Wahlamt ankommen. Darauf weist das NRW-Innenministerium hin.

© Radio Mülheim