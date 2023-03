Brauerei-Beschäftigte fordern Lohn-Plus

207.900 Hektoliter Bier haben die Mülheimer im letzten Jahr getrunken. Pro Kopf macht das ca. 143 Liter Bier in einem Jahr. NRW-weit ist der Bierabsatz um 7,1 Prozent im Vergleich zu 2021 gestiegen. Auch bei den Biermischungen (z.B. Radler) gab es einen Anstieg.

Vor dem Hintergrund der Inflation fordert die NGG ein Lohnplus von 430 Euro für die Angestellten. Azubis sollen 150 Euro mehr bekommen. Die Arbeitgeber haben bisher eine Lohnerhöhung von 2,5 Prozent in diesem Jahr und noch einmal im nächsten Jahr vorgeschlagen. Hinzu käme eine Einmalzahlung von 1.000 Euro. Den Gewerkschaftern ist das zu wenig. Erste Warnstreiks gab es bereits, zum Beispiel in der Actien Brauerei in Dortmund. Weitere Warnstreiks werden folgen, so die NGG.