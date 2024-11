Brand in Essener Krankenhaus

Als die Feuerwehr am Sonntagabend am Krankenhaus ankam, hatte das Krankenhauspersonal den Brand schon gelöscht. Durch das schnelle Handeln wurde laut Feuerwehr verhindert, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Dennoch war die Etage so verraucht, dass insgesamt 23 Patienten auf andere Station gebracht wurden. Sieben Menschen wurden in der Notaufnahme untersucht, weil sie in Kontakt mit Rauch gekommen waren. Ernsthaft verletzt habe sich niemand. Die betroffene Station wurde von der Feuerwehr gelüftet und konnte noch am selben Abend wieder normal betrieben werden.