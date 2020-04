Bottrop macht Zufahrten zum Biker-Treff dicht

In Bottrop sind ab sofort die Zufahrten und Parkplätze am Biker-Treff "Zur Grafenmühle" gesperrt. Damit will die Stadt verhindern, dass dort rund um Ostern das Kontaktverbot missachtet wird. Das beliebte Ausflugsziel ist bis nächste Woche Dienstag nicht mehr direkt erreichbar.

© Thomas Gödde/FUNKE Foto Services