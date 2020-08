Bodycams in ganz Mülheim und Essen im Einsatz

Die kleinen Geräte werden in Schulterhöhe an den Schutzwesten befestigt. Die Polizisten können damit per Knopfdruck kritische Situationen auf Video aufzeichnen. Die Kameras sollen abschreckend wirken. Die Polizei geht davon aus, dass es deswegen zu weniger Übergriffen kommt. Einsatzkräfte werden bei uns mindestens einmal am Tag angegangen. Das hatte Polizeipräsident Richter zur Einführung der neuen Bodycams im Dezember in Mülheim gesagt. Außerdem können die Beamten die Aufnahmen zur Beweissicherung nutzen. Bis Ende des Jahres sollen alle NRW-Polizeidienststellen mit Bodycams ausgerüstet sein. Das Land gibt inklusive nötiger Technik rund sieben Millionen Euro dafür aus.