Blutspender können noch spontan kommen

Vermutlich ist wegen der Hitze heute Morgen mehr los als heute Nachmittag. Insgesamt kann das DRK heute am Blutspendetag rund 500 Spender versorgen. Darunter werden auch viele Mitarbeiter der Stadt und der Sparkasse sein, die die Aktion seit Jahren mit organisieren. Sonst findet er immer im Foyer der Sparkasse am Berliner Platz statt. Das ist in diesem Jahr wegen Corona nicht möglich. Wegen der Pandemie gibt es schon seit Monaten weniger Spender. Durch die Sommerferien ist es noch schlimmer geworden. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland werden aber täglich bis zu 3.500 Blutspenden für Krebspatienten, Unfallopfer und für weitere Menschen mit schweren Krankheiten gebraucht.