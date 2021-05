Blutspende trotz Impfung

Wenn es keine Nebenwirkungen wie Fieber gibt, können Geimpfte schon am Tag nach der Impfung wieder Blut spenden, heißt es. Das ist wichtig, weil wir sonst bei steigender Imfpung viele Spender verlieren würden. Das würde einen Engpass bei den Blutkonserven bedeuten. Aktuell sind vor allem die Bestände der Blutgruppen 0+/0-, A+/A und B- sehr gering. Der DRK-Blutspendedienst West weist außerdem noch mal darauf hin, dass Spender bei ihrem Termin keinen Corona-Schnelltest machen müssen. Wir gehen davon aus, dass Mülheimer, die glauben, sie könnten sich angesteckt haben, gar nicht erst zur Blutspende kommen, heißt es. Das soll auch so bleiben. Ein Schnelltest-Angebot könnte aber genau das Gegenteil bewirken. Wegen Corona kommen seit Monaten weniger Blutspender. Dabei muss keiner Angst haben, sich anzustecken, so der Blutspendedienst weiter. Die Hygieneregeln und Corona-Schutzmaßnahmen sind bei der Blutspende besonders streng. Spenden darf jeder gesunde Mensch über 18 Jahre. Der nächste Termin dafür ist bei uns in Mülheim am Dienstag, den 18. Mai von 15 bis 19 Uhr im Kloster Saarn (Klosterstraße 53h). Wer kommen möchte, muss vorher einen Termin ausmachen.