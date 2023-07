Bistum Essen beim Weltjugendtag

Vorher sind sie noch bei den "Tagen der Begegnung". Hier sollen sich Teilnehmer aus aller Welt vorab schon einmal kennenlernen. Sie werden in Gastfamilien, Turnhallen oder Schulen untergebracht. Auf dem Weltjugendtag stehen dann Diskussionen, Projekte, ein großes Kulturprogramm und der traditionelle Abschlussgottesdienst auf freiem Feld an. Laut Bistum Essen haben sich dafür bislang schon mehr als 313.000 junge Menschen angemeldet. Den Weltjugendtag der katholischen Kirche gibt es seit 1986. Er findet i.d.R. alle zwei bis drei Jahre statt. Zum Event in Köln kamen vor 18 Jahren rund 1,2 Millionen Besucher.