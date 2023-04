BIs steigen aus Projektbeirat aus

Wir hatten gehofft, gemeinsam mit den BIs an einer Lösung für die Bebauung arbeiten zu können, heißt es von der Stadt. Die Initiativen sollen aber auch weiter mit Infos zum Bebauungsplan versorgt werden, verspricht sie. Sie will außerdem an dem Runden Tisch festhalten. Der Termin für die nächste Woche (25.4.) bleibt, heißt es weiter. Eine einzige Initiative ist noch vertreten, außerdem Stadt und Politik sowie der Investor. Der Beirat war einberufen worden, um die Mülheimer in die Planungen für das Mega-Projekt auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände einzubinden. Ein Investor will dort rund 13 Hektar Fläche entwickeln. Die ersten Pläne waren von Anwohnern sehr kritisch aufgenommen worden. Vor allem die teilweise sehr hohen Wohnhäuser werden abgelehnt. Vom Netzwerk "Parkstadt Mülheim... aber richtig!" heißt es zu den Gründen des Austritts, dass immer noch Grundlagendaten fehlten und nicht ausreichend Transparenz in dem Gremium herrsche. Auf dieser Grundlage sehe man sich nicht in der Lage, die Interessen vieler Tausender Mülheimer zu vertreten.