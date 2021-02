Bierbrauereien bitten um staatliche Hilfe

Sie machen auf ihre angespannte Lage aufmerksam. Von Woche zu Woche droht immer mehr Brauereien, Gastronomen und Großhändlern die Insolvenz, schreiben sie. Dabei ist ein Ende des Lockdowns noch nicht in Sicht. In den letzten Wochen musste Fassbier im Wert von vielen Millionen Euro vernichtet werden, weil es schlecht geworden war. Die massiven Verluste können aktuell nicht aufgefangen werden. Deshalb bitten die Brauereien in ihrem Brief um staatliche Hilfe.

Hier gibt es noch mal alle Infos und den offenen Brief.