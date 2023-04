Betrüger mit neuer, besonders perfider Masche unterwegs

Angeblich kann man in den digitalen Euro investieren, sein Geld vor Inflationsverlusten schützen und noch einen fetten Bonus kassieren. Laut Verbraucherzentrale ist die Masche auch deshalb so perfide, weil es dieses Projekt der EU tatsächlich gibt. In der Betrugsmail werde allerdings Vieles hinzugedichtet. Das Projekt des digitalen Euros stehe noch ganz am Anfang. Neugierige werden über die Phishing-Mail außerdem auf eine Fake-Seite (Ministerium der Finanzen) umgeleitet, wo persönliche Daten abgegriffen werden könnten. Wer so eine Mail bekommt, soll sie an die Verbraucherzentrale (phishing@verbraucherzentrale.nrw) oder die Polizei weiterleiten und auf keinen Fall den Link im Text anklicken.