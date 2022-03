Betriebe zahlen offenbar unter Tariflohn

Die rund 1.700 Beschäftigten in der Mülheimer Bau-Branchen könnten sich jedenfalls über fehlende Arbeit nicht beschweren. Die Betriebe suchen händeringend Fachleute, heißt es. Es kann nicht sein, dass in dieser Situation viele Beschäftigte um einen angemessenen Lohn gebracht werden, sagt die IG BAU Mülheim-Essen-Oberhausen. Wer mit einer dreijährigen Ausbildung als Spezialbaufacharbeiter arbeite, müsse aktuell auf einen Stundenlohn von 21,58 Euro kommen. Nach Informationen der Gewerkschaft liegt der Durchschnittsverdienst von Bauarbeitern in NRW aber aktuell bei 17,67 Euro pro Stunde, deutlich weniger als der Tariflohn vorsieht. Die Gewerkschaft rät, jetzt einen Lohn-Check zu machen. Sie weist darauf hin, dass jeder Anspruch auf die tarifliche Bezahlung hat, der in der Gewerkschaft ist und dessen Betrieb dem Arbeitgeberverband im Bauhandwerk oder in der Bauindustrie angehört.