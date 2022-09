Betonhüllen für Geldautomaten

Zusätzlich werden alle Automaten mit Farbpatronen ausgestattet. Bei einer möglichen Sprengung machen sie das Geld weitestgehend unbrauchbar. Zunächst sollen die Automaten in Oberdümpten und auf der Saarner Kuppe wieder in Betrieb gehen. Die Sparkasse nennt als Termin den 23.09. Aktuell gibt es 35 Automaten der Sparkasse in Mülheim. Sie peilt wieder eine Zahl von 40 an. Dafür sei man in Gesprächen für neue Standorte, u.a. auch in Selbeck. Ende September steht der Auszug des SB-Centers aus dem Forum an. Zwei Geldautomaten sollen an anderer Stelle zusätzlich zu den bereits bestehenden aufgebaut werden.