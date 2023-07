"Best of Kifita" heute im Kino RIO

Vorher bekommen die Kinder kleine Entdeckertipps zum Film und zur Technik gezeigt. Um 16.30 Uhr geht es los, der Eintritt ist frei. Anmelden können wir uns unter info@essener-filmkunsttheater.de oder telefonisch unter Tel. 0201 / 27 55 55.

In dem Film geht es um den zwölfjährigen Ranji, der schon sein ganzes Leben davon träumt, in einem Bollywood-Film mitzuspielen. Dann ziehen seine Eltern mit ihm von Indien nach Berlin in Deutschland und sein Traum kommt ihm plötzlich unerreichbar vor. Als er von einem Casting in Mumbai in Indien erfährt, setzt er alles daran, die Rolle zu bekommen und findet eine Freundin, die ihm dabei hilft, seinen Traum zu verwirklichen.