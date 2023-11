Berufsberatung aus erster Hand

In der erste Runde der Offensive waren Auszubildende der Arbeitsagentur, von Deichmann, dem Uniklinikum Essen und der Stadtwerke Essen zu Gast. Weitere Besuche mit Auszubildenden anderer Unternehmen sollen folgen.





Schulen und Unternehmen, die an einer der kommenden Touren der Ausbildungsoffensive teilnehmen möchten, wenden sich einfach telefonisch (+49 201 749 23 24) oder per E-Mail (info@ausbildungsoffensive.de) an das Projektbüro