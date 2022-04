Beratung rund um erste eigene Wohnung

Das sind Dinge, die für junge Menschen Herausforderungen darstellen, über die sie in der Schule aber schlichtweg sonst nicht aufgeklärt werden, heißt es. Die Sparkasse verspricht, am "Zukunftstag" den Schülern alles zu erklären, was sie zur ersten eigenen Wohnung wissen müssen. Der Aktionstag kann auf dem Instagram-Kanal der Sparkasse Mülheim mitverfolgt werden.