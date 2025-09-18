Bericht: Verzögerung bei A40-Ausbau?

Der dpa liegt ein Bericht an den Verkehrsausschuss des Bundestags vor. Insgesamt sind hier 74 Projekte aufgelistet, die auf Eis gelegt werden könnten. Ein Großteil davon liegt in NRW. Genannt wird auch der geplante Ausbau der A40 sowie der Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen. Auslöser ist offenbar eine Finanzierungslücke von 5,5 Milliarden Euro im Jahr 2029. Die Autobahn GmbH hatte diese Mehrkosten angemeldet. Ob wegen des fehlenden Geldes alle genannten Projekte betroffen sind, ist noch unklar.