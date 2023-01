Beratung rund um Pflege-Ausbildung in Parkstadt

Am Donnerstag (26.01.) gibt es zwei Zeitfenster für eine persönliche Beratung, und zwar von 10 bis 12 sowie von 14 bis 15 Uhr. Beratungen mit dem Leiter der Schule sind telefonisch oder per Videochat möglich. Die Fliedner Pflegeschule ist erst im letzten Jahr in die Parkstadt auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände eingezogen und hat dort einen modernen Standort eingerichtet. Die Vergütung im ersten Praxis-Lehrjahr liegt bei 1.200 Euro. Bei der Beratung soll auch geklärt werden, wo die praktische Ausbildung stattfindet. Das sei bei der Fliedner Stiftung selbst oder auch bei Kooperationspartnern möglich.





Die Nummer für Rückfragen und Anmeldungen: (0208) 444 692 - 10.