Belohnung von 20.000 Euro ausgesetzt

Nach dem Großbrand an der A40 bei Bochum geht die Suche nach Zeugen und Tätern weiter. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand in dem Reifenlager neben der Autobahn gelegt wurde. Der Eigentümer will die Ermittlungen selbst mit einer Belohnung unterstützen.

© Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services