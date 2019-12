Behörde in Essen entscheidet über Abschiebung krimineller Ausländer

Damit sich solche Abschiebungen in Zukunft nicht mehr verzögern, sollen die nötigen Prozesse in Essen gebündelt werden. Die Mitarbeiter sollen sich unter anderem darum kümmern, fehlende Papiere aus Heimatländern zu beschaffen und eng mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten. Essen entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten. Das Ministerium will bis zu neun Stellen für die neue Aufgabe in der Zentralen Ausländerbehörde zur Verfügung stellen. Bislang hat diese sich vor allem mit der Rückführung von Menschen mit abgelehnten Asylanträgen beschäftigt, die keinen kriminellen Hintergrund haben.