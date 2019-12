Bei Flucht vor Abschiebung schwer verletzt

Ein 29-Jähriger aus Bangladesch hat sich am Dienstag Morgen in Mülheim beim Sturz aus einem Fenster im zweiten Stock schwer verletzt. Der Mann wollte vor seiner Abschiebung flüchten. Er hatte sich aus dem Fenster geschlichen, als Polizei, Ordnungsamt und Ausländerbehörde an der Eltener Straße in Speldorf an die Tür klopften.

