Baustelle auf der Mellinghofer Straße

Um die Strecke vor allem für Busse, Radfahrer und Fußgänger sicherer zu machen, will die Stadt Mülheim die Fahrbahn neu aufteilen. Dafür wird ab heute eine Baustelle eingerichtet. Die Arbeiten starten auf dem Gehweg zwischen Grünem Weg und Zechenbahn - und zwar in Richtung Innenstadt. Der Gehwegbelag wird erneuert und die Insel am Rechtsabbieger zur Zechenbahn mit einer extra Radspur ausgebaut. Außerdem bekommt die Ampel am Grünen Weg eine Querung für Fußgänger und Radfahrer. Der Verkehr wird auf einer Fahrspur an der Baustelle vorbeigeleitet.

Zum Monatsende rückt die Baustelle weiter. Dann ist der Abschnitt zwischen dem Grünen Weg und der Magdalenenstraße dran. Unter anderem soll der bepflanzte Fahrbahnteiler erneuert und verlängert werden. Außerdem werden die Bushaltestellen "Grüner Weg" behindertengerecht ausgebaut. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Spätherbst.