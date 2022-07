Baum auf Wohnhaus gestürzt

Das kurze aber heftige Gewitter hat auch in Mülheim für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Neben einem kleinen Baum der in Mülheim-Speldorf auf einen Gehsteig stürzte und einem mit Wasser vollgelaufenen Keller in Mülheim-Saarn war der größte Einsatz am Wintgensweg in Mülheim-Saarn zu bewältigen, sagt ein Sprecher.

© Feuerwehr Mülheim