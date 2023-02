Bauarbeiter fahren 233 Mal um die Erde

Das heißt: In Zukunft gibt es eine Entschädigung für die zurückgelegten Kilometer. Jetzt gibt es - je nach Kilometern - zwischen sechs und acht Euro pro Tag. Wer das eigene Auto nimmt, bekommt weiterhin zusätzliches Kilometergeld. Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden erstattet. Arbeiter auf Montage bekommen - je nach Strecke - 18 bis 78 Euro pro Woche.

Lange hätten sich die Arbeitgeber in den Verhandlungen gegen diese Änderung gesträubt, so die IG BAU. Doch die IG BAU hat die Fahrstrecken genauer untersuchen lassen: Neun von zehn Beschäftigte in der Baubranche in Mülheim seien an 200 Arbeitstagen unterwegs, um zu den Baustellen zu kommen. Im Schnitt fahren sie für eine Strecke 15 Kilometer. Umgerechnet umrunden die Mülheimer Bauarbeiter 233 Mal im Jahr die Erde.