Bauarbeiten: Viele Züge über Mülheim fallen aus

Heute (19.7.) ab 21 Uhr werden zwischen Düsseldorf-Flughafen und Duisburg die Gleise erneuert. Deshalb kommt es auch auf einigen Linien, die durch Mülheim fahren, zu Umleitungen und Ausfällen. Betroffen von der Baumaßnahme sind die Linien RE2, RE3, RE5, RE11 und RE42. Die Linien RE1, RE6 und S1 sollen aber weiter wie gewohnt die Mülheimer Stationen anfahren.





Am Montag um 5 Uhr früh kommt es dann noch dicker. Dann werden alle Gleise, die durchs Kreuz Kaiserberg laufen, gesperrt. Grund dafür ist der Neubau einer Autobahnbrücke. In Mülheim Hauptbahnhof halten dann so gut wie gar keine Züge mehr. Zwischen Essen Hauptbahnhof und Düsseldorf Hauptbahnhof schickt die Bahn Ersatzbusse auf die Straße. Außerdem kommt man mit der S1 von Styrum über den Hauptbahnhof aus nach Essen und mit der S3 nach Oberhausen.





Hier gibt es alle Infos im Detail.