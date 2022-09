Bauarbeiten und Vollsperrung auf Hansastraße

Die Großbaustelle an der Hansastraße in Speldorf geht ab morgen (19.09.) in eine neue Bauphase. Die Arbeiter kümmern sich ab sofort um den Ausbau des westlichen Gehwegs und der Straße ab Zufahrt von Aldi bis zur Hofackerstraße.

© Oliver Müller / FUNKE Foto Services