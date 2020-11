Bauarbeiten auf der Timmerhellstraße

Die Timmerhellstraße im Mülheimer Hafen wird heute (4.11.) und morgen teilweise zur Einbahnstraße. Die Stadt hat Bauarbeiten angekündigt. In der Zeit können Autofahrer nur von der Weseler Straße in Richtung Kreisverkehr Rheinstraße fahren. Trotzdem sollen alle Unternehmen an der Timmerhellstraße durchgehend erreichbar bleiben.

