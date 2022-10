Bauarbeiten am Peisberg gestartet

Vor allem die umliegenden Schulen sollen davon profitieren, wie zum Beispiel die Grundschule im Dichterviertel. Die Fläche kann trotzdem weiterhin von allen Interessierten erkundet werden. Nun wird dort eine Zufahrtsrampe als Rettungsweg gebaut sowie zwei Eingänge zum Gelände und Sitzgruppen aus Holzblöcken und Quadersteinen. Außerdem wird die Fläche gemäht, um invasive Pflanzenarten, wie den Japanischen Staudenknöterich, zurückzudrängen. Müll und Gartenabfälle werden entfernt. Am Straßenrand werden für die Rampe drei Bäume gefällt. Diese seien bereits vorgeschädigt, so die Stadt Mülheim. Dafür werden an anderen Stellen in der Stadt neue Bäume gepflanzt. Die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet möchte außerdem die Biodiversität auf der Fläche fördern und einen Raum für seltenere Tier- und Pflanzenarten schaffen.

Eigentlich könnten die geplanten Maßnahmen in 20 bis 25 Werktagen abgeschlossen werden, doch Lieferengpässe verzögern die Abläufe erheblich, so die Stadt Mülheim. Die geplanten Sandsteinbrocken als Sitzgelegenheit haben aktuell beispielsweise eine Lieferzeit von bis zu 20 Wochen. Deswegen ist es gut möglich, dass die Bauarbeiten immer mal wieder still stehen müssen. Eine Prognose, wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden, kann daher noch nicht gegeben werden.