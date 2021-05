Bande auf frischer Tat ertappt

Die Litauer waren bereits Ende vergangenen Jahres festgesetzt worden. Sie hatten Equipment dabei, um Autos mit Schlüssellosen Systemen zu stehlen. Man konnte ihnen damals aber keine konkrete Straftat nachweisen. Im Nachgang wurde eine spezielle Ermittlungstruppe eingesetzt. Am Osterwochenende konnte die Polizei dann schließlich das Trio beim Diebstahl eines Luxuswagens in Essen beobachten und etwas später festnehmen. Anschließend durchsuchten die Ermittler eine Wohnung in Essen. Hier entdeckten sie Lenkräder, Steuergeräte und Navis. Die mutmaßlichen Täter sitzen in Haft. Die Polizei prüft jetzt, ob sie für weitere Taten in NRW und den Niederlanden verantwortlich gemacht werden können.