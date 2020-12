BAMH setzt sich für Entenfang-Bewohner ein

Der Betreiber der Freizeitanlage am Entenfang soll bis ende Januar ein Brandschutzgutachten vorlegen. Das fordert der Bürgerliche Aufbruch Mülheim. Die Bewohner am Entenfang haben vollen Einsatz verdient, heißt es. Wir stehen an ihrer Seite.

