Baldeneysee feiert Geburtstag

Das Jubiläum wird zum Beispiel mit Sternfahrten der Weißen Flotte Baldeney, Fun-Regatten, Schnupperkursen im Paddeln, Rudern, Segeln und Stand-Up-Paddeln gefeiert. Dazu kommt ein Wandertag für Familien und ein großes Feuerwerk.

Vor 90 Jahren wurde die Ruhr vom Sauerland bis zum Rhein im Essener Süden zum ersten Mal gestaut. In den 1930ern sollte der Fluss wieder in ein sauberes Gewässer umgewandelt werden. So sollte die Trinkwasserversorgung für die wachsende Bevölkerung gesichert werden. Im Februar 1933 wurde die Ruhr probeweise aufgestaut. Heute ist der Baldeneysee der größte der sechs Ruhr-Stauseen.