Bahnverkehr ab Mülheim läuft normal

Der Bahnverkehr in und um Mülheim läuft nach dem Sturm gestern heute früh wieder weitestgehend normal. Die digitale Abfahrtstafel ab Mülheim Hauptbahnhof zeigt bei uns und in der Umgebung nur vereinzelt einige Verspätungen an.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services