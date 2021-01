Badminton-Turniere trotz Pandemie geplant

Der Deutsche Badminton-Verband hält an den großen internationalen Turniere wie Yonex German Open und German Ruhr in diesem Jahr in Mülheim fest. Zumindest solange die Corona-Lage es zulässt. Der Verband hat gerade die Termine dafür bekannt gegeben.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services