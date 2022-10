Internationales Badminton-Turnier in Mülheim

Die German Ruhr Internationals 2022 gehen bis zum 14. Oktober. U15 bis U19 Spieler aus aller Welt nehmen daran teil. Erstmals ist auch ein chinesisches Team mit 27 Sportlern dabei. Das Turnier gibt es seit 2019, in dem Jahr haben knapp 400 Teilnehmer aus 16 Ländern mitgemacht. Auch in diesem Jahr sind 16 Länder dabei. Es geht dabei nicht nur um sportlich faire Wettkämpfe. Den Veranstaltern ist es wichtig, junge Menschen verschiedener Kulturen und Nationalitäten zusammenzubringen.

In der Westenergie Sporthalle spielen die U17 und U19 Gruppen. Das erste Spiel ist da am Montag um 9 Uhr von den U17-Spielern. Der U15-Wettbewerb ist in der Sporthalle Von-Bock-Straße am Mittwoch und Donnerstag, am Freitag findet er auch in der Westenergie Sporthalle statt. Ausrichter ist der VfB Grün-Weiß Mülheim, Veranstalter ist der Deutsche Badminton Verband.