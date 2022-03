Badminton-Spitzensport in Mülheim

Zahlreiche der weltbesten Badminton-Asse werden antreten. Das Turnier ist mit 180.000 Euro dotiert. In den beiden Vorjahren musste die Traditions-Veranstaltung wegen der Pandemie ausfallen. Für den Eintritt in dieser Woche gilt die 2G-Regel. Tickets gibt es hier. Bis zu 1.200 Zuschauer dürfen täglich kommen. An den Finaltagen ab Freitag wird der Parkplatz am Hallenbad Süd komplett gesperrt. Außerdem werden die Verkehrsregeln rund um die Halle geändert, um mehr Parkraum zu schaffen.