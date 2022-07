Badminton-Meisterschaft in Mülheim-Mitte

Außerdem zeigen aufstrebende Nachwuchsspieler ihr Können. Ausrichter ist der 1.BV Mülheim. Unterteilt sind die Partien in Herreneinzel und -doppel sowie Dameneinzel und -doppel und Mixed. Los geht es an jedem der Spieltage jeweils ab 10 Uhr. Am Sonntag stehen dann alle Finalspiele an. Karten gibt es online und auch an der Tageskasse an der Westenergie Sporthalle. Die Veranstaltung ist wegen der Coronapandemie vom Februar 2022 auf jetzt verschoben worden. Die schon vor Februar gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für den jeweiligen Wochentag.