B224-Brücke in Ferien einspurig

Die Brücke der B224 über die A52 ist in den Ferien nur einspurig. Straßen.NRW erstellt Mittelstreifenüberfahrten vor der Brücke. Das ist eine Vorbereitung für die Sanierung der Brücke in den Sommerferien. Die Arbeiten starten am Samstag um 6 Uhr und dauern bis zum 19. April. Die Auf- und Abfahrten zur A52 in Essen-Haarzopf sind nicht betroffen.