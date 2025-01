A52: Fluchtversuch endet mit Festnahmen

Der Fahrer gab Gas und ergriff die Flucht. Während der Flucht warfen die Insassen Gegenstände aus dem Auto. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um Einbruchwerkzeug und Diebesgut. Mit Hilfe eines weiteren Streifenwagens konnte das Fluchtauto schließlich auf Essener Stadtgebiet gestoppt werden. Die drei Insassen im Alter zwischen 16 und 42 Jahren wurden festgenommen. Die Polizei sperrte zwischenzeitlich die A52 in Höhe Essen-Kettwig komplett, um die weggeworfenen Gegenstände aufzustöbern. In den letzten Tagen hatte es bei Polizeikontrollen in Mülheim mehrfach Fluchtversuche gegeben - allesamt ohne Erfolg.