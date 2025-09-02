B³: Messe zu Weiterbildung in Teilzeit

Vor Ort sind Arbeitsvermittlerinnen und -vermittler. Sie beantworten Fragen zum Beispiel zu den Voraussetzungen für eine Weiterbildung und zum Bildungsgutschein. Hier übernimmt Arbeitsagentur oder Jobcenter die Kosten für berufliche Weiterbildung oder Umschulung. Auch verschiedene Bildungsanbieter werden vor Ort sein, heißt es. Die Fachmesse für Weiterbildungen in Teilzeit läuft am 3. September von 9 bis 12 Uhr in den Räumen des B³ in der Arbeitsagentur Oberhausen, Mülheimer Straße / Ecke Brücktorstraße.